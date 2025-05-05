МЧС: дождь и мокрый снег снова обрушатся на Подмосковье в ночь на 6 мая

С 21:00 понедельника до 06:00 6 мая на территории Подмосковья ожидается дождь и мокрый снег. Жителям необходимо соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Порывы ветра местами могут достигать 15 м/с. Местами прогнозируется налипание мокрого снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями граждан призывают сохранять спокойствие и быть внимательными при нахождении на улице.

При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Циклон принес в регион, особенно на северную его часть, порывы сильного ветра и мокрый снег, которые повалили большое количество деревьев и оставили без света порядка 26 тыс. человек.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее заявил, что самая сложная ситуация в настоящее время наблюдается в Дмитрове.