Воробьев: после удара стихии остается напряженная обстановка в Дмитрове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о текущей обстановке и темпах устранения аварии после буйства стихии 2 мая.

«Стихия прошлась по региону серьезно. Как я уже говорил, наибольший удар пришелся на десять округов, в том числе Истру, Талдом, Дмитров, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что самая сложная ситуация в настоящее время наблюдается в Дмитрове. Округ остается одним из самых пострадавших: отключены десятки населенных пунктов, более 300 СНТ все еще без света.

«Сюда мы направили максимальное число аварийных бригад — 36. В ближайшее время усилим еще пятью, также направим передвижные генераторы. Задача — как можно скорее восстановить высоковольтные линии и начать подключения потребителей», — отметил Воробьев.

В регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от «Россетей» (209) и Мособлэнерго (26). Также работают бригады из других регионов: Твери, Нижнего Новгорода, Владимира, Ярославля, Ульяновска, Воронежа и Поволжья.

«Есть положительная динамика — по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся и ночью, несмотря на прогнозируемое усиление ветра и дожди», — отметил Воробьев.

Также губернатор подчеркнул, что работа будет продолжаться, пока свет не вернется в каждый дом.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Циклон принес в регион, особенно на северную его часть, порывы сильного ветра и мокрый снег, которые повалили большое количество деревьев и оставили без света порядка 26 тысяч человек.