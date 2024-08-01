МЧС достает людей из-под завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле
МЧС РФ: еще 2 человека могут находиться под завалами дома в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле Свердловской области обрушились первый и второй подъезды пятиэтажного дома в результате взрыва газа. Люди оказались под завалами: трех человек спасли, еще двоих предстоит вытащить, сообщает пресс-служба МЧС России.
Инцидент, по предварительным данным, случился из-за взрыва газовоздушной смеси. Возгорания не произошло.
Жильцов дома эвакуируют. Из-под завалов удалось спасти троих. Работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.
Под завалами дома остаются еще 2 человека.
Ранее в Сети появилось видео с моментом обрушения части стены во взорвавшемся доме в Нижнем Тагиле. Стена обвалилась примерно через 20 минут после взрыва.