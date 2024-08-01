МЧС достает людей из-под завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле

МЧС РФ: еще 2 человека могут находиться под завалами дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле Свердловской области обрушились первый и второй подъезды пятиэтажного дома в результате взрыва газа. Люди оказались под завалами: трех человек спасли, еще двоих предстоит вытащить, сообщает пресс-служба МЧС России.