МЧС: число погибших при взрыве на заводе «Эластик» увеличилось до 14
Фото - © скриншот/МЧС России
В Рязанской области спасатели продолжают разбирать обломки завода «Эластик», в Рязанской области где 15 августа в пороховом цехе прогремел взрыв. По уточненным данным, число погибших увеличилось до 14 человек, а пострадавших — до 149, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Пока сотрудники личного состава МЧС разбирают завалы на заводе, психологи чрезвычайного ведомства оказывают квалифицированную помощь пострадавшим и их родственникам.
Специалисты других ведомств участвуют в процедурах опознания, а также обеспечивают бесперебойную работу горячей линии.
Число погибших увеличилось до 14 человек, а пострадавших — до 149. Всем травмированным людям оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие граждане получат материальную поддержку.