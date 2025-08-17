МЧС: число погибших при взрыве на заводе «Эластик» увеличилось до 14 Происшествия сегодня в 20:47 Фото - © скриншот/МЧС России

В Рязанской области спасатели продолжают разбирать обломки завода «Эластик», в Рязанской области где 15 августа в пороховом цехе прогремел взрыв. По уточненным данным, число погибших увеличилось до 14 человек, а пострадавших — до 149, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.