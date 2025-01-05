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МЧС: более 96 тыс т загрязненного мазутом грунта собрали на побережье Кубани

Свыше 96 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрали на Черноморском побережье Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В акватории Керченского пролива обследовано более 809 кв. км. Сильным ветром и волной на локальные участки берега выброшены нефтепродукты», — говорится в сообщении.

На побережья Крымского полуострова 4 января были обнаружены 2 факта незначительного загрязнения берега. К его очистке привлечены свыше 200 человек и 54 единицы спецтехники.

В ведомстве отметили, что всего было обследовано 2 369 км береговой линии, собрано и вывезено около 249 тонн загрязненного грунта, а также очищено свыше 68 км берега.

Ранее стало известно, что в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения из-за мазута. Нефтяные загрязнения периодически выявляются в разных местах Черноморского побережья.