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МЧС: 5 человек спасли после ДТП за сутки в Подмосковье

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья спасли пять человек после ДТП. Еще один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Суммарно пожарно-спасательные подразделения региона выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий шесть раз. В ДТП пострадали шесть человек.

Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Московской области 32 раза выезжали на тушение пожаров за сутки.

Ранее в Подмосковье рейсовый автобус врезался в КамАЗ. Пострадали 10 человек.