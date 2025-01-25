МЧС: 173 тыс тонн мазута собрали на побережье Керченского пролива с начала ЧС

Свыше 173 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта собрали на побережье Керченского пролива с начала режима ЧС. Работы по очистке загрязненных участков суши и моря продолжаются, сообщает пресс-служба МЧС России.

В акватории Черного моря было проведено исследование территории площадью около 5 тыс кв. км. Для мониторинга ситуации в море и изучения затонувших частей танкеров были задействованы 26 судов.

Водолазы собрали нефтепродукты в районе причала Витязево. Всего сотрудники МЧС собрали более 1,4 тыс. кг мазута. Для очистки береговой линии от мелких фракций нефтепродуктов загрязненный грунт собирается и просеивается на месте.

В Краснодарском крае проводится обследование территории площадью 265 км. В ходе проверки были обнаружены незначительные утечки нефтепродуктов вдоль береговой линии от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа в Анапе.

Всего с побережья было вывезено более 172 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Около 134 тыс. тонн было отправлено на временную площадку, а более 38 тыс. тонн — на спецполигоны для сбора и утилизации.

В Крыму проводится обследование береговой линии протяженностью более 525 км от Керчи до села Портовое. На сегодняшний день уже очищено более 185 км берега, собрано свыше 505 тонн загрязненного песка и грунта, а также вывезено 504 тонны.

Кроме того, в Севастополе проводится обследование 165 км береговой линии между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено почти 590 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

К работе по ликвидации последствий ЧС привлечено около 5 тыс. сотрудников МЧС и более 650 единиц спецтехники.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пляжи курортов Черного моря приведут в нормативное состояние к предстоящему летнему сезону.