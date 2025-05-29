Мчавшийся на моноколесе москвич создавал аварийные ситуации на проезжей части

Поездка мужчины на моноколесе в Москве привлекла внимание полицейских. Он мчался на высокой скорости по проезжей части, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции остановили мужчину на Аргуновской улице. Он ехал по оживленной дороге, перестраивался в разные полосы прямо перед движущимися машинами. Такие маневры создавали аварийные ситуации.

Более того, нарушитель ПДД — 45-летний житель столицы — был без шлема. В отношении москвича составили протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, а также возчиками и иными лицами, участвующими в движении по дороге).

Ранее удивительно быстрый гонщик на моноколесе шокировал мотоциклиста в Москве. Он разогнался до 100 км/ч.