Мать в Подмосковье прятала 139 свертков с метадоном в детской кроватке

Сотрудники полиции в поселке Туголесский Бор Московской области задержали 33-летнюю мать, которая подозревается в нелегальном хранении запрещенных веществ, сообщается на сайте главка МВД РФ по Подмосковью.

Во время осмотра помещения, в котором проживала женщина, правоохранители нашли и изъяли 139 свертков. В них обнаружили некое порошкообразное вещество. По итогам проверки, проведенной экспертом ЭКЦ ГУ МВД РФ по Московской области, выяснилось, что в некоторых свертках был наркотик метадон.

Задержанная рассказала полицейским, что запрещенное вещество получила из тайника-закладки. Его координаты женщина узнала от куратора. Запрещенные вещества 33-летняя мать получила, чтобы в дальнейшем расфасовать и продать в Московской области. После оперативных мероприятий злоумышленницу заключили под стражу.

Ранее таможенники Кемеровской области обнаружили наркотики в посылке, отправленной местному жителю из Испании. Получателя могут привлечь к уголовной ответственности.