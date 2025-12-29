сегодня в 11:02

Мать в Иркутске заподозрили в жестоком убийстве двоих детей

Вечером 28 декабря в квартире многоэтажки на улице Баумана в Иркутске нашли трупы двоих детей трех и пяти лет. На телах обнаружили признаки насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство двух малолетних). В совершении преступления подозревают мать погибших детей. Женщину задержали, доставили в отдел полиции и допросили.

Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса России (халатность). Во время расследования дадут оценку действиям сотрудников органов системы профилактики.

Ранее в психиатрической больнице в хуторе Логовском под Волгоградом осужденные зарезали санитара. Затем они сбежали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.