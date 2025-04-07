Мать упала в обморок: в Дагестане девочку нашли мертвой в шкафу

Девочку нашли мертвой в шкафу в своем доме в Дагестане

В Дагестане школьница погибла у себя дома. Ее тело нашли в шкафу, сообщает aif.ru .

Трагедия произошла в селе Шушановка Кизилюртовского района. Мертвую девочку обнаружили родственники. Брат попытался сделать ей искусственное дыхание, но школьницу спасти не удалось. По данным СМИ, мать девочки при виде ее тела упала в обморок.

На место прибыли медики, они констатировали смерть ребенка. Позднее в пресс-службе МВД по Дагестану опубликовали фото записки несовершеннолетней, которую та оставила перед гибелью.

Там также призвали родителей разговаривать со своими детьми и уделять им внимание, чтобы в дальнейшем таких трагедий не происходило.

Кроме того, ведомство рассказало о существовании мобильных приложений с опасными играми и чатами, куда могут вовлечь детей и склонять их к выполнению опасных для жизни и здоровья заданий.

Ранее под Волгоградом в бане нашли мертвую восьмиклассницу. Она погибла при загадочных обстоятельствах.