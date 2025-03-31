Под Волгоградом в бане нашли мертвую восьмиклассницу

13-летняя девочка загадочно умерла в станице Суводская Дубовского района Волгоградской области. Ее тело нашли в бане вечером 30 марта, сообщает V1.RU .

Как рассказывают местные жители, школьница воспитывалась в полной и благополучной семье. Она была отличницей и активисткой. Старший брат восьмиклассницы служит в зоне СВО, старшая сестра — замужем. Также в семье воспитывается еще один мальчик.

В полиции подтвердили информацию о смерти девочки. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Что стало причиной трагедии, на данный момент не раскрывается.

Ранее в Подмосковье 10-летняя ученица третьего класса скончалась после двухнедельного кашля. Ребенок подавился мокротой.