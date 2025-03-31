Под Волгоградом в бане нашли мертвую восьмиклассницу
V1: 13-летняя школьница умерла в бане в Волгоградской области
Фото - © Фотобанк Лори
13-летняя девочка загадочно умерла в станице Суводская Дубовского района Волгоградской области. Ее тело нашли в бане вечером 30 марта, сообщает V1.RU.
Как рассказывают местные жители, школьница воспитывалась в полной и благополучной семье. Она была отличницей и активисткой. Старший брат восьмиклассницы служит в зоне СВО, старшая сестра — замужем. Также в семье воспитывается еще один мальчик.
В полиции подтвердили информацию о смерти девочки. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Что стало причиной трагедии, на данный момент не раскрывается.
Ранее в Подмосковье 10-летняя ученица третьего класса скончалась после двухнедельного кашля. Ребенок подавился мокротой.