Мать отравившихся насмерть четверых детей назвала свою версию событий

Мать отравившихся в Красноярске детей заявила, что приправы в пельменях не было

Жительница Красноярского края, четверо детей которой насмерть отправились, поев пельменей, рассказала следователям подробности рокового дня. По словам женщины, когда стол накрывали родители, то приправу добавляли только в блюдо с курицей, но не в пельмени, сообщает «Царьград» .

Женщина отметила, что 19 и 20 сентября она приобрела в магазине сырую курицу, приправу и пельмени. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые поела вместе с двумя детьми и супругом.

Днем ребята уже самостоятельно сварили пельмени и тоже ими пообедали. К вечеру семья приготовила курицу с картошкой, однако дети не стали ее есть и снова сделали выбор в пользу пельменей.

Женщина также заявила силовикам, что приправу добавляли исключительно в курицу, которую ели лишь она и муж. По словам пострадавшей, других посторонних веществ в еду она больше не добавляла.

Речь идет об отравлении многодетной семьи в Красноярском крае, когда утром 21 сентября четверо детей и двое взрослых почувствовали себя плохо и были госпитализированы с отравлением. По итогу скончались все четыре ребенка, а родителям удалось выжить.