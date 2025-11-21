Мать одной из возможных жертв Богородского маньяка считает, что ее дочь жива

Мать 19-летней Алены Б. встала на защиту 46-летнего Дмитрия Артамошина, которого называют Богородским маньяком и подозревают в убийстве двух девушек. Женщина уверена, что ее дочь жива и просто скрывается, сообщает «MSK1.RU» .

По словам матери Алены, правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве только для того, чтобы расширить полномочия для поиска пропавших девушек. В СК женщине сказали, что это просто «необходимая процедура».

«Я знаю, что девочки живые, вопрос в том, где они и как их найти», — утверждает мать Алены.

Женщина добавила, что ее дочь откликнулась на объявление о поиске няни — именно так девушка оказалась в доме у Артамошина. С работодателем и его ребенком у Алены сложились теплые отношения.

Дмитрий рассказал няне, что у его жены психологические проблемы и что она сбежала. С тех пор девушка помогала сыну мужчины. 27 июля Алена поссорилась с работодателем, после чего и пропала. Мать девушки уверена, что она просто не выходит на связь. Она также не смогла ответить, была ли у Алены и Артамошина романтическая связь.

Алена Б. и Мария В. пропали 27 июля и 27 октября 2025 года. В причастности к их исчезновению обвиняют Артамошина. Предварительно, он мог убить девушек.

Ранее стало известно, что одна из пропавших могла состоять в отношениях с маньяком. Она делилась подробностями совместной жизни в Telegram.

