Мать колясочника, погибшего при теракте в «Крокусе», не может доказать его смерть

Мать певца-инвалида Максима Вербенина, которого расстреляли во время теракта в «Крокус Сити Холле», не может доказать смерть сына. На руинах КЦ не нашли даже ДНК юноши, сообщает SHOT.

Недавно Вербенину исполнилось бы 26 лет. В его день рождения мать пришла к «Крокусу». Его она считает могилой сына. Девушка Максима, которую он закрыл от террористов, до сих пор восстанавливается после пересадки кожи. У пострадавшей зафиксировали ожоги 6% тела.

От Максима после пожара «не осталось ни клеточки». Внутри было 800 градусов, а юноша находился в самом эпицентре происшествия.

Уже месяц Вербенин официально числится как пропавший без вести. Его маму ожидают процедуры признания его погибшим.

Ранее страны G7 отвергли причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Они считают, что ответственность лежит на «Исламском государстве»*.

* — организация признана террористической и запрещена в России