Мать и сын погибли при пожаре в квартире на востоке столицы
Пожар произошел в квартире жилого дома на Свободном проспекте в Москве. В результате ЧП погиб мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Возгорание случилось на кухне. Точную причину трагедии специалисты установят после проведения пожарно-технической экспертизы.
Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты начатой процессуальной проверки.
Ранее случился пожар в квартире в Новокузнецке. Из нее спасли 16-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.