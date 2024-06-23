Мать и сын погибли при пожаре в квартире на востоке столицы Происшествия сегодня в 07:24

Пожар произошел в квартире жилого дома на Свободном проспекте в Москве. В результате ЧП погиб мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание случилось на кухне. Точную причину трагедии специалисты установят после проведения пожарно-технической экспертизы. Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты начатой процессуальной проверки. Ранее случился пожар в квартире в Новокузнецке. Из нее спасли 16-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.