Мать до смерти заколола плачущего сына шприцами с препаратом в Улан-Удэ

Мать и малыш находились в квартире в момент происшествия. Ребенок сильно кричал, женщина не могла его успокоить. Тогда она не выдержала и взяла шприцы с сильнодействующим препаратом.

Затем мать сделала малышу много уколов в голову. Ребенок скончался. Поняв, что она натворила, женщина попыталась скрыться. Ее удалось задержать.

Во время допроса мать пыталась доказать, что у нее послеродовая депрессия. Она заявляла, что убила ребенка в состоянии аффекта. Была проведена экспертиза, по результатам которой стало ясно, что женщина отдавала отчет своим действиям.

В СУ СК РФ по Республике Бурятия возбудили уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ.

Ранее жительница Екатеринбурга убила двух своих детей, а затем покончила с собой. Возраст погибших малышей составлял три и девять лет.