Массовый взлом: 16 млрд паролей и логинов Apple, Google и Telegram утекли в Сеть

В Сеть утекли 16 млрд паролей и логинов пользователей Apple, Google и Telegram

16 млрд паролей и логинов, принадлежащих пользователям Apple, Google, Telegram и других сервисов, утекли в Сеть. По информации Forbes, это крупнейшая утечка данных за все время, сообщает Baza .

Специалисты Cybernews обнаружили, что в Сеть попали сразу 30 массивов личных данных. Это 16 млрд записей, среди которых логины, пароли, URL-адреса большинства популярных сервисов, в том числе зарубежных.

Утечка свежая, раньше эти данные нигде не фигурировали. Специалисты назвали произошедшее схемой для массового взлома. Речь идет о свежей разведывательной информации в колоссальных масштабах.

Ранее пророссийский хакер PalachPro смог взломать систему МЧС Харьковской области Украины, через которую можно получить сведения об убитых и раненых бойцах ВСУ. При этом альтернативы данной системы у украинских областных служб нет.