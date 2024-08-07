Массовое отравление сотрудников Черкизовского мясокомбината произошло в Москве

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Около 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината в Москве отравились после обеда в столовой. Пострадавших осматривают врачи, сообщает Mash .

Инцидент произошел в среду в здании мясокомбината на Пермской улице. После обеда в столовой сотрудники начали жаловаться на боли в животе, тошноту и головную боль.

В настоящее время всех пострадавших осматривают врачи, у здания находится около 10 карет скорой помощи.

Ранее стало известно, что в московских магазинах SPAR готовую еду делают из просроченных продуктов, а на самом производстве зафиксировано несоблюдение санитарных норм.