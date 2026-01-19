Массовое ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в Мичигане
В Мичигане произошло массовое ДТП с участием более 100 автомобилей. В результате аварии пострадали десятки людей, сообщает SHOT.
К ДТП на шоссе I-196 на западе штата привели сильные заносы после мощного снегопада и низкая видимость на дороге.
Отмечается, что движение по трассе перекрыто. Службы пытаются растащить фуры и легковых автомобилей.
На опубликованном видео видно множество столкнувшихся фур, среди которых есть легковушки.
Ранее ДТП произошло в Москве на Каширском шоссе в районе д. 23, стр. 5. На участке было затруднено движение автомобилей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.