Массовое ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в Мичигане

В Мичигане произошло массовое ДТП с участием более 100 автомобилей. В результате аварии пострадали десятки людей, сообщает SHOT .

К ДТП на шоссе I-196 на западе штата привели сильные заносы после мощного снегопада и низкая видимость на дороге.

Отмечается, что движение по трассе перекрыто. Службы пытаются растащить фуры и легковых автомобилей.

На опубликованном видео видно множество столкнувшихся фур, среди которых есть легковушки.

Ранее ДТП произошло в Москве на Каширском шоссе в районе д. 23, стр. 5. На участке было затруднено движение автомобилей.

