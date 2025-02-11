Массовое ДТП с участием 5 авто произошло на Волгоградском проспекте

Пять машин столкнулись на Волгоградском проспекте в столице, ДТП произошло возле дома 128, сообщает пресс-служба городского Дептранса .

На месте аварии работают оперативные службы мегаполиса.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.

Движение транспорта в центр и область затруднено на 6 км. Водителям рекомендовали выбирать другие пути, объезжая место ДТП.

Ранее в столице автобус врезался в машины, после чего влетел в столб. В результате пять человек обратились за помощью к медикам.