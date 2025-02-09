Пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Москве
После ДТП с участием автобуса на юге Москвы пять человек обратились за медицинской помощью, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы.
«Пятый человек обратился за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Авария случилась на Южнобутовской улице в воскресенье вечером. После того, как автобус врезался в машины, он влетел в столб. Тот упал, и провода оборвались.
На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. Остальные подробности произошедшего устанавливаются.