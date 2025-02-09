Пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Москве Происшествия сегодня в 22:18

После ДТП с участием автобуса на юге Москвы пять человек обратились за медицинской помощью, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы.