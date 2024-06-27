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Массовое ДТП произошло в районе станции метро «Текстильщики» в Москве

Массовая авария произошла в столице у станции метро «Текстильщики». На месте работают сотрудники оперативных служб, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В Сети появились кадры крупного ДТП. На снимках можно разглядеть два черных автомобиля. Один из них сильно поврежден, сообщает РИА Новости.

Количество пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Движение по Волгоградскому проспекту затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее в Москве на Ленинградском шоссе в районе дома №35 столкнулись две «Газели». В результате ДТП пострадали два человека.