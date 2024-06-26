В Москве при столкновении «Газелей» пострадали два человека

В Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 35 столкнулись две «Газели». В результате ДТП пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Предварительно установлено, что при столкновении одна из «Газелей» опрокинулась. Травмы получили водитель и пассажир одной из машин, их увезли в больницу для оказания необходимой помощи.

Степень их травм не уточняется. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что во время движения нельзя нарушать скоростной режим. Также важно соблюдать боковой интервал и расстояние между транспортными средствами. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.