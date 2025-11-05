Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 64 км МКАД

сегодня в 12:07

На внутренней стороне 64 км МКАД столкнулись несколько машин. Движение в данном районе затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись в районе съезда №62. Точное количество авто, попавших в аварию, не названо.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники оперативных служб. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В районе ДТП образовался затор. Водителей просят пользоваться путями объезда.

