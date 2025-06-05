Массовое ДТП произошло на внешней стороне 20 км МКАД

сегодня в 16:40

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 20 км МКАД около съезда № 20, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы выехали на место ДТП. Они выяснят обстоятельства происшествия.

Информация о наличии пострадавших не уточняется.

В районе аварии затруднено движение. Автомобилистам порекомендовали объезжать данный участок.

Ранее иномарка врезалась в столб в центре Москвы. У машины оказалась сильно разбита вся передняя часть.