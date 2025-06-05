Массовое ДТП произошло на внешней стороне 20 км МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 20 км МКАД около съезда № 20, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы выехали на место ДТП. Они выяснят обстоятельства происшествия.
Информация о наличии пострадавших не уточняется.
В районе аварии затруднено движение. Автомобилистам порекомендовали объезжать данный участок.
Ранее иномарка врезалась в столб в центре Москвы. У машины оказалась сильно разбита вся передняя часть.