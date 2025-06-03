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Люксовая иномарка влетела в столб в центре Москвы

Около дома № 21 на улице Большой Серпуховской люксовый автомобиль марки BMW врезался в столб, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На фото с места аварии видно, что у черной иномарки сильно разбита вся передняя часть. Осколки от бампера и фонаря валяются рядом.

Подробностей об аварии не приводится.

Ранее на трассе в Кузбассе перевернулся автомобиль. Женщина за рулем Kia Spectra потеряла контроль над авто из-за нарушения правил дорожного движения.