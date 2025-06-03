Видео: на трассе в Кузбассе перевернулся автомобиль
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В кузбасских соцсетях активно распространяется видео с поврежденным автомобилем. В ГАИ рассказали, что ДТП случилось накануне в 20:22 на 29 км трассы Усть-Серта — Листвянка — Усть-Колба в Чебулинском районе, сообщает Сiбдепо.
Как выяснилось, женщина, управлявшая перевернувшейся Kia Spectra, потеряла контроль над транспортным средством из-за нарушения правил дорожного движения.
В результате ДТП пассажир получил легкие повреждения, а водитель была госпитализирована, уточнили представители отдела пропаганды БДД и взаимодействию со СМИ ГИБДД.
В заключение Госавтоинспекция подчеркнула необходимость повышенного внимания и осторожности на дорогах, чтобы избежать подобных происшествий с серьезными последствиями.