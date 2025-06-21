Массовая поножовщина произошла в одном из хостелов Москвы
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Поножовщина произошла в хостеле в Канатчиковском проезде в Москве. В ней участвовали около 10 человек, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел примерно в 01:00 субботы. Троих мужчин увезли в больницу. У них выявили резаные раны.
Остальные детали произошедшего уточняются.
Ранее отдых на озере закончился поножовщиной в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Мужчина напал на знакомого во время ссоры.