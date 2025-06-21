сегодня в 12:05

Массовая поножовщина произошла в одном из хостелов Москвы

Поножовщина произошла в хостеле в Канатчиковском проезде в Москве. В ней участвовали около 10 человек, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел примерно в 01:00 субботы. Троих мужчин увезли в больницу. У них выявили резаные раны.

Остальные детали произошедшего уточняются.

Ранее отдых на озере закончился поножовщиной в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Мужчина напал на знакомого во время ссоры.