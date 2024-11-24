Массовая драка в фудкорте произошла в московском ТЦ Fort «Отрадное»

В Москве в ТЦ Fort «Отрадное» произошел конфликт между посетителей, который стремительно перерос в драку. В потасовке участвовали около 15 человек, на месте происшествия работает скорая помощь, пишет Mash .

В торговом центре Fort «Отрадное» произошел конфликт между посетителями, спровоцированный шумным поведением нетрезвой компании. Инцидент, в котором приняли участие около 15 человек, вызвал негодование других гостей ТЦ.

Противостояние переросло в жестокую потасовку на фудкорте, расположенном на верхнем этаже здания. В ходе столкновения участники использовали подручные предметы и мебель в качестве оружия, что привело к разгрому помещения. Минимум один из участников драки получил рассечение головы.

Медики диагностировали у двух пострадавших травмы средней степени тяжести. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали зачинщиков беспорядков. В результате инцидента была полностью нарушена работа зоны общественного питания торгового центра.