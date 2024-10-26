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Массовая драка со стрельбой произошла в Центральном парке Пушкина

В подмосковном Пушкине произошла массовая драка. Местные жители заявили о стрельбе, сообщает Telegram-канал «Pushkino_official» .

Драка началась в Центральном парке города. Очевидцы засняли ее на видео. По их словам, дрались жители Лесного и Пушкина.

На одном из опубликованных кадров видно, как толпа бьет мужчину, а затем разбегается, оставив его сидящим на асфальте.

Местные жители заявили, что не обошлось без стрельбы. На месте происшествия работает полиция и Росгвардия. Причины потасовки не уточняются.

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