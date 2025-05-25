Массовая авария произошла на старте гонки Гран-при Монако «Формулы-2». Семь пилотов не смогли продолжить свое участие, сообщает РИА Новости .

В воскресенье в Монако проходит основная гонка четвертого этапа «Формулы-2». На первом повороте произошло столкновение болидов ирландского гонщика Алекса Данна из команды Rodin Motorsport и француза Виктора Мартинса (ART Grand Prix). В образовавшийся затор попали 11 болидов.

Соревнования были прерваны красными флагами, и перерыв длился более 30 минут. Семь участников, включая Алекса Данна, не смогли продолжить гонку. Кроме того, после возобновления гонки пилот Джошуа Дюрксен из команды AIX Racing влетел в отбойник и выбыл из гонки. В настоящий момент в гонке остались 14 из 22 пилотов.

Ранее автомобиль протаранил толпу зрителей во время драг-заезда в Иркутской области. В результате происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двум зрителям потребовалась медицинская помощь.