сегодня в 11:17

Массовая авария произошла на мосту «Лужники» в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на мосту «Лужники» по направлению в сторону центра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место выехали экстренные службы города. Причины ДТП на данный момент неизвестны, они выясняются.

В районе ДТП образовалась пробка, движение затруднено. Водителям порекомендовали быть внимательнее. Им посоветовали пользоваться путями объезда.

В пятницу утром несколько автомобилей столкнулись на севере МКАД. ДТП произошло на внешней стороне 92 км дороги.