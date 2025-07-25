Несколько автомобилей столкнулись на севере МКАД
Дорожная авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне 92 км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте ДТП сейчас работают оперативные службы мегаполиса. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента и информацию о пострадавших.
Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей попросили быть внимательными и выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за ДТП образовался затор длиной более 3 км. Кроме того, на съезд на МКАД «встало» Ярославское шоссе.