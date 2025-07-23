Масштабная DDoS-атака: в Крыму отключились телефоны

сегодня в 15:34

Масштабная DDoS-атака на крупных операторов произошла в Крыму

Крупные операторы фиксированной связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке, сообщает Общественное Телевидение России со ссылкой на пресс-службу министерства информации республики.

Представители ведомства заявили, что технические специалисты активно работают над решением проблемы, но пользователи могут сталкиваться с временными перебоями в работе некоторых сервисов.

По имеющимся данным, более половины DDoS-атак, направленных на РФ, координируются с территории Украины, но осуществляются из России.

Проукраинские хакеры используют арендованные или взломанные российские серверы для обхода систем защиты.