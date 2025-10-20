Массажное кресло зажало ноги девочке в Москве
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
В квартире на улице Перовской в столице массажное кресло стало ловушкой для трехлетней девочки, сообщает «МК: срочные новости».
Старшие дети, которые также были в квартире, включили кресло, а когда трехлетка в него залезла, то выключили. В итоге ребенку зажало ноги.
У девочки травма сухожилий, ее пришлось отвезти в больницу.
