Массажное кресло зажало ноги девочке в Москве

сегодня в 15:25

В квартире на улице Перовской в столице массажное кресло стало ловушкой для трехлетней девочки, сообщает « МК: срочные новости ».

Старшие дети, которые также были в квартире, включили кресло, а когда трехлетка в него залезла, то выключили. В итоге ребенку зажало ноги.

У девочки травма сухожилий, ее пришлось отвезти в больницу.

Ранее в Уфе на детской площадке порвался батут, не выдержав веса нескольких подростков. В итоге 14-летний юноша получил перелом двух костей и сотрясение мозга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.