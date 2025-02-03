Массажист из Нигерии чуть не сгорел при готовке ужина в московской квартире

42-летний гражданин Нигерии готовил ужин в московской квартире и заснул в процессе. В результате он попал в больницу, потому что едва не сгорел, сообщает MK.ru .

Мужчина работает массажистом в столице. В ночь на понедельник он находился в съемной квартире на улице Вертолетчиков и решил приготовить ужин.

Он поставил сковороду с маслом на плиту, а затем случайно заснул. После пробуждения гражданин Нигерии увидел, что масло задымилось. Он взял сковороду, отнес ее в ванну и поставил под воду.

В результате в этот же момент масло зашипело и взорвалось. Иностранец был госпитализирован с ожогами рук и лица. Также мужчина получил отравление продуктами горения.

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