сегодня в 13:32

Маслянистая жидкость едва не убила уток, плавающих в реке Яуза

На реке Яуза произошел разлив маслянистого вещества, из-за которого едва не погибли утки, плавающие в водоеме, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

На опубликованных в сети кадрах видно маслянистое пятно, находящееся на водной поверхности. Специалисты смогли остановить распространение загрязнения.

Акваторию очистили. Также были взяты пробы воды на различных участках реки.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы с привлечением специалистов столичного департамента природопользования организовала проверку по факту загрязнения водоема. Пострадавших птиц отправили на реабилитацию в Московский зоопарк.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств загрязнения. После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

