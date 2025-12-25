Маслянистая жидкость едва не убила уток, плавающих в реке Яуза
На реке Яуза произошел разлив маслянистого вещества, из-за которого едва не погибли утки, плавающие в водоеме, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
На опубликованных в сети кадрах видно маслянистое пятно, находящееся на водной поверхности. Специалисты смогли остановить распространение загрязнения.
Акваторию очистили. Также были взяты пробы воды на различных участках реки.
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы с привлечением специалистов столичного департамента природопользования организовала проверку по факту загрязнения водоема. Пострадавших птиц отправили на реабилитацию в Московский зоопарк.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств загрязнения. После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее жители Подмосковья выбрали водоемы для расчистки в 2026 году. По итогам голосования были определены 39 водоемов-победителей в 20 городских округах общей площадью 302 гектара.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.