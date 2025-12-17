Жители Подмосковья выбрали водоемы для расчистки в 2026 году

На портале «Добродел» завершилось голосование, по итогам которого выбраны водные объекты для расчистки в следующем году в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». В голосовании приняли участие более 67 тысяч жителей. По итогам их выбора определены 39 водоемов-победителей в 20 городских округах общей площадью 302 гектара, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Программа „100 прудов и озер“ — одна из самых популярных и востребованных у жителей Подмосковья. Увеличение числа участников голосования почти на 20 тысяч человек — яркое тому подтверждение. Если в 2025 году по итогам выбора жителей мы привели в порядок 17 водоемов, то в 2026 году запланированы работы уже на 39 объектах», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Жители выбрали для расчистки следующие водоемы:

Наро-Фоминский: пруд на реке Березовка; пруд «Кузьминский» на ручье Менка.

Одинцовский: каскад прудов в д. Осоргино; пруд на р. Большая Вяземка в г. Голицыно; пруд на р. Сетунь в п. Старый Городок.

Сергиево-Посадский: Тарбинская плотина; русловой пруд вблизи с. Абрамцево; русловой пруд вблизи д. Селково.

Коломна: пруд в д. Новоселки; пруд в пос. Возрождение.

Кашира: пруд в д. Руднево; пруд в д. Аладьино; пруд в д. Барабаново.

Ступино: русловой пруд на р. Ситенка у д. Алеево; пруд на реке Бунчиха в д. Куртино; русловой пруд на р. Каширка в п. Михнево, ул. Шоссейная; Лагерный пруд на р. Каширка в п. Шугарово; русловой пруд на р. Лопасня в д. Колычево; русловой пруд на р. Городенка в д. Каменка; русловой пруд на р. Городенка в п. Малино-1; русловой пруд на р. Коновка в д. Четряково.

Пушкинский: русловой пруд на р. Ольшанка; «Софринское водохранилище» русловой пруд на р.Талица.

Дмитровский: озеро Круглое; пруд на ручье без названия.

Истра: запруда реки Задериношка; озеро Большое Ушаково.

Также в список вошли по одному водоему в следующих округах: озеро «Бам» (Орехово-Зуевский); пруд в д. Богослово (Щелково); водоем «Южный» (Электросталь); пруд д. Истомиха (Домодедово); пруд Русаки (Егорьевск); пруд в поселке Подольской машинно-испытательной станции (Подольск); пруд на реке Слогавка (Павлово-Посадский); пруд на р. Грязева (Красногорск); озеро Большое (Фрязино); каскад прудов в мкр. Луговая (Лобня). 2 водоема-победителя прошлогоднего голосования, работы на которых были запланированы на 2025 год, перенесены на 2026 год — это пруд на реке Дрезна в Орехово-Зуеве и пруд в деревне Чкалово в Люберцах.

Лидерами рейтинга стали — безымянный пруд на реке Березовка в Наро-Фоминском округе (3794 голоса); каскад прудов в деревне Осоргино, Одинцовский округ (3537 голосов); пруд в деревне Богослово, Щелково (3175 голосов).

В рамках «100 прудов и озер» предусмотрены мероприятия, направленные на санитарную очистку водоемов Московской области. Они включают очистку водной глади от плавающей водной растительности, окос воздушно-водной растительности (такой как рогоз и камыш), подъем и утилизацию строительного и бытового мусора, а также удаление аварийно-опасных деревьев, находящихся в акватории водных объектов. Удаление донных отложений и дополнительное благоустройство программой не предусмотрено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.