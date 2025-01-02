Маск сообщил о причине взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

Маск: взрыв Cybertruck был вызван фейерверком или бомбой

Взрыв электромобиля Cybertruck у Башни Трампа в Лас-Вегасе был вызван фейерверком или бомбой, заявил глава компании Tesla Илон Маск. Слова бизнесмена приводит РИА Новости .

«Взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством», заявил Маск в своей соцсети X.

Предприниматель добавил, что показатели транспортного средства не вызывали беспокойства.

Электромобиль взорвался у Башни Трампа, погиб один человек, семеро были ранены. Власти США рассматривают версию теракта.