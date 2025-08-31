Машины столкнулись на Перовской эстакаде в Москве
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Перовской эстакаде рядом с Мастеровой улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия работают сотрудники городских служб. Обстоятельства столкновения и данные о количестве пострадавших выясняют.
Движение по направлению к области затруднено. Водителям порекомендовали искать пути объезда.
Ранее на Каширском шоссе в Москве произошло ДТП. Четыре человека пострадали.