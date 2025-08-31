сегодня в 16:31

Машины столкнулись на Перовской эстакаде в Москве

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Перовской эстакаде рядом с Мастеровой улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.