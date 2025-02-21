Машину военного прокурора взорвали в Одессе

Машину прокурора Специализированной прокуратуры Украины взорвали накануне в Одессе, сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Отмечается, что подозреваемый задержан по горячим следам. Им оказался 18-летний житель Одессы.

В результате взрыва пострадал прохожий.

Задержанный заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

По статье о теракте ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что генерал и его помощник погибли в результате подрыва бомбы, заложенной в самокат, который был припаркован у подъезда. Взрывчатку могли активировать дистанционно, сделав это в момент, когда Кириллов попал в зону поражения.