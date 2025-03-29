Машина загорелась на улице в Москве

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Дептранс: машина загорелась на 1-й Курьяновской улице в Москве

На 1-й Курьяновской улице в Москве, рядом с домом 53а, загорелась легковая машина. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Причина, по которой произошло возгорание, выясняется.

Данных о количестве пострадавших пока нет. Движение рядом с местом аварии затруднено на 2,8 километра.

Ранее на улице Кировоградской в Москве скорая помощь врезалась в остановочный павильон. Пострадали четыре человека.