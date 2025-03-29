Машина загорелась на улице в Москве
Дептранс: машина загорелась на 1-й Курьяновской улице в Москве
Фото - © t.me/dtp777
На 1-й Курьяновской улице в Москве, рядом с домом 53а, загорелась легковая машина. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Причина, по которой произошло возгорание, выясняется.
Данных о количестве пострадавших пока нет. Движение рядом с местом аварии затруднено на 2,8 километра.
Ранее на улице Кировоградской в Москве скорая помощь врезалась в остановочный павильон. Пострадали четыре человека.