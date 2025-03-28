Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Москве увеличилось до четырех

В ДТП с машиной скорой помощи в Москве пострадали четыре человека

Стало известно, что в ДТП с машиной скорой помощи, которая на улице Кировоградской врезалась в остановочный павильон, пострадало четыре человека: трое медиков, находившихся внутри автомобиля, и еще один гражданин, стоявший на остановке, пишет Mash .

Предварительно известно, что машина скорой помощи двигалась со всеми спецсигналами, но в какой-то момент водителю пришлось совершить маневр, который привел к ДТП. О каком именно маневре идет речь, не уточняется. Также выясняется, почему водителю пришлось пойти на этот маневр.

В настоящее время все пострадавшие медики и еще один человек, получивший в этой аварии травмы, находятся в больнице. Состояние всех четверых оценивается как средней степени тяжести.

Экстренные службы работают на месте аварии. Специалисты департамента здравоохранения также начали разбираться в случившемся со своей стороны.

Ранее сообщалось, что скорая помощь влетела в автобусную остановку на юге Москвы 28 марта. На тот момент было известно о трех пострадавших.