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Машина столкнулась с мотоциклом на западе Москвы

В Москве на проспекте Маршала Жукова около дома 75 произошло ДТП. Столкнулись машина и мотоцикл, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место происшествия приехали сотрудники оперативных служб. Выясняются детали инцидента.

Данных о пострадавших пока нет. Водителям рекомендуется объезжать место аварии, поскольку движение затруднено.

Ранее автомобиль столкнулся с мотоциклом на Космодамианской набережной в Москве.