Машина столкнулась с мотоциклом на западе Москвы
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В Москве на проспекте Маршала Жукова около дома 75 произошло ДТП. Столкнулись машина и мотоцикл, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На место происшествия приехали сотрудники оперативных служб. Выясняются детали инцидента.
Данных о пострадавших пока нет. Водителям рекомендуется объезжать место аварии, поскольку движение затруднено.
Ранее автомобиль столкнулся с мотоциклом на Космодамианской набережной в Москве.