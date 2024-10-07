сегодня в 15:34

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Космодамианской набережной в Москве

В Москве на Космодамианской набережной произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Авария произошла в районе жилого дома 4/22А, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работают оперативные службы. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.

Водителям порекомендовали выбирать пути объезда, так как движение транспорта в сторону Шлюзовой набережной полностью перекрыто.

Ранее в Москве временно образовался затор на Киевском шоссе после ДТП, в котором столкнулись две машины. Затем движение было восстановлено.