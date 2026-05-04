Машина Росгвардии перевернулась после столкновения с такси на юго-западе Москвы
На Новоясеневском проспекте в столице столкнулись служебный автомобиль Росгвардии и такси, сообщает «Осторожно, Москва».
ДТП произошло около заправки «Роснефть».
По предварительной информации, пострадавших в дорожной аварии нет. На место ДТП уже приехали сотрудники ГАИ.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии на дороге образовался небольшой затор на 200 м.
