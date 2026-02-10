сегодня в 09:21

Машина попала в ДТП на МКАД и загорелась

ДТП с последующим возгоранием машины произошло утром во вторник на внутренней стороне 70 км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.

Движение транспорта в районе ДТП на трассе затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», из-за ДТП образовался затор протяженностью около 3 км.

Ранее ДТП с рейсовым автобусом произошло на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали восемь человек.

