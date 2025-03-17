Машина перевернулась и улетела в кювет после массового ДТП в Чехове

Рядом с деревней Детково в подмосковном округе Чехов произошла массовая авария. Один из автомобилей перевернулся и улетел в кювет, сообщает « Чехов Вид ».

Из-за ДТП образовалась большая пробка по направлению к железнодорожной станции Столбовая.

На опубликованной записи видно, как рядом с улетевшей в кювет машиной стоит автомобиль ГАИ. Чуть дальше произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств.

Ранее из-за снегопада в Подмосковье произошло несколько крупных ДТП. Непогода стала причиной столкновений автомобилей на трассе М-2 и Новорязанском шоссе.