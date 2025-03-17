Машина перевернулась и улетела в кювет после массового ДТП в Чехове
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Рядом с деревней Детково в подмосковном округе Чехов произошла массовая авария. Один из автомобилей перевернулся и улетел в кювет, сообщает «Чехов Вид».
Из-за ДТП образовалась большая пробка по направлению к железнодорожной станции Столбовая.
На опубликованной записи видно, как рядом с улетевшей в кювет машиной стоит автомобиль ГАИ. Чуть дальше произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств.
Ранее из-за снегопада в Подмосковье произошло несколько крупных ДТП. Непогода стала причиной столкновений автомобилей на трассе М-2 и Новорязанском шоссе.