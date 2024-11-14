Mash: жену телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

В столице медики экстренно госпитализировали супругу известного телеведущего Юрия Николаева Элеонору. Она находится в реанимации, сообщает Mash .

У женщины выявили дисциркуляторную энцефалопатию — нарушение кровообращения головного мозга. Из-за него начинается кислородное голодание.

Николаевой стало плохо после того, как ее мужа положили в больницу с коронавирусом.

Состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется из-за хронической обструктивной болезни легких. Из-за этого телеведущий кашляет, дышится ему тяжело.

10 лет назад Николаеву удалили часть легкого. такое решение врачи приняли из-за онкологии, поэтому восстановление ему дается труднее. Кроме того, у телеведущего есть проблемы со стенками аорты.